Sector da energia deixa PSI20 no vermelho

Telecomunicações estão a subir, mas PSI 20 perde 0,03%

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em baixa, em linha com as principais praças europeias, e o indice PSI20 segue a perder 0,03%, nos 5.243,2 pontos, apesar de apenas três das suas cotadas seguirem no vermelho.

A pressionar negativamente a bolsa portuguesa está o sector da energia., com a EDP a cair 0,16% e a EDPR a perder 0,03. No entanto, a GALP, que arrancou a sessão a cair quase 1% segue, 15 minutos depois, a ganhar 0,07%. Em baixa está, também a Jerónimo Martins (-0,03%).

Pela positiva, um dos destaque é a Corticeira Amorim, a ganhar 0,90%. O BCP também sobe 0,30%.