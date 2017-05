No transporte de mercadorias, a estrada é quem mais ordena

O Eurostat fez as contas ao transporte de mercadorias na Europa e concluiu que 75% seguem por estrada. Só um quarto do volume total usa o caminho de ferro ou a circulação marítima, refere o estudo, realizado com base em dados de 2015.

Por países, a liderança nas estradas é do Luxemburgo, que apresenta uma média de 15.500 toneladas – quilómetro por habitante, seguido da Lituânia e da Letónia, já abaixo das 10 mil toneladas. Portugal aparece em 16.º lugar, com uma média próxima das três mil toneladas, enquanto a vizinha Espanha passa as quatro mil. Chipre, Itália, Grécia e Roménia apresentam os mínimos europeus, todos abaixo das duas mil toneladas.

Nesta análise, o Eurostat, gabinete de estatísticas da União Europeia, usou uma medida de toneladas-quilómetro (uma tonelada de mercadoria a viajar um quilómetro) por habitante.