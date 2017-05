Preço do barril de petróleo cai 3% em poucos minutos

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reune hoje em Viena para discutir o prolongamento dos cortes na produção por mais doze meses.

No entanto, bastaram breves declarações do ministro da Energia da Arábia Saudita, Khalid Al-Falih, dizendo que talvez não fosse necessário um prazo tão longo para que os preços do crude e do brent recuassem mais de 3% nos mercados internacionais.

O brent negoceia agora nos 53,68 dólares e o crude nos 51.03 dólares por barril. Mas a volatilidade tem sido uma constante praticamente desde as 9h00, altura em que foram conhecidas as declarações do ministro saudita da Energia.

Os produtores da OPEP e alguns países não-membros preparam-se para prolongar os cortes de produção - que vigoram desde o início do ano - esta quinta-feira, provavelmente por mais alguns meses, mas agora sem um prazo ainda definido. O objetivo é eliminar o excedente de 'stocks' global e elevar, dessa forma, os preços do petróleo.

Segundo a Reuters, a maioria dos ministros da OPEP, delegados e o mercado vêem uma extensão de 9 meses - em vez dos 6 meses inicialmente sugeridos - como o cenário base mas alguns países, incluindo a Rússia, sugeriram uma duração invulgarmente longa de 12 meses.