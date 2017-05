Défice público aumenta €314 milhões com reembolsos de IRS e IVA

Síntese de Execução Orçamental até abril mostra um aumento do défice em 314 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior, para um total de 1931 milhões. Finanças justificam agravamento com o crescimento dos reembolsos fiscais

O défice das contas públicas até abril atingiu 1931 milhões de euros, indica a Síntese de Execução Orçamental, divulgada esta quinta-feira. Um número que traduz um agravemento do défice em 314 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado.

Esta evolução é justificada numa nota divulgada pelo Ministério das Finanças com o crescimento dos reembolsos fiscais, de 530 milhões de euros.

Ao nível do IRS, os reembolsos até abril aumentaram 215 milhões de euros, em resultado do IRS automático, "valor carca de seis vezes superior ao do ano passado no mesmo período", apontam as Finanças.

Já no caso do IVA, "o valor reembolsado aumentou 289 milhões de euros devido à redução do prazo médio de reembolso, que no regime mensal passou de 26 dias para 20 dias desde o início de 2017".

"Aa adoção de procedimentos mais eficientes nos reembolsos de IVA e de IRS asseguram uma devolução mais rápida às empresas e às famílias", afirmam as Finanças, destacando que "esta alteração não coloca em risco o saldo orçamental pois o seu efeito dissipar-se-à com o decorrer do ano".

Na base da evolução do déficite está um aumento da receita em 0,2%, abaixo do crescimento da despesa, que atingiu os 1,4%, indicam as Finanças.

Do lado da receita, as Finanças salientam o crescimento de 6,3% na receita bruta do IVA e de 5,3% nas contribuições para a Segurança Social, "refletindo a melhoria da atividade económica".

Já do lado da despesa, os gastos com pessoal subiram 0,8%. No conjunto, a despesa primária (excluindo os juros da dívida pública) registou um crescimento de 0,8%. Um valor muito abaixo dos 5% previstos no Orçamento do Estado para 2017.

O saldo primário (excluindo os juros da dívida pública) registou nos quatro primeiros meses do ano um excedente de 983 milhões de euros.

Outra nota deixada pelo Ministério das Finanças é um aumento do investimento das Administrações Públicas de 12,4%, que explica muito do aumento na despesa primária, segundo as Finanças.

Por fim, a dívida não financeira das Administrações Públicas (que inclui pagamentos em atraso) reduziu-se em 374 milhões de euros, com o stock de pagamentos em atraso a encolher 29 milhões de euros.