Bolsas de Nova Iorque registam novos máximos históricos

As duas bolsas norte-americanas estão em alta há seis sessões consecutivas. Os índices S&P 500 e Nasdaq fixaram esta quinta-feira novos máximos históricos. Índice de medo desce para perto de mínimos de mais de dez anos

As bolsas de Nova Iorque voltaram a fechar esta quinta-feira em alta pela sexta sessão consecutiva. Os índices S&P 500 e Nasdaq fixaram novos máximos históricos. O índice de volatilidade - também designado por 'índice de medo' financeiro - associado ao S&P 500 desceu para 9,99, perto do mínimo de mais de uma década de 9,56 registado a 9 de maio.

Em Wall Street, no NYSE, o índice Dow Jones 30 ganhou 0,34% e durante a sessão ficou próximo do máximo histórico. Ainda no NYSE, o índice S&P 500 fixou um novo máximo histórico atingindo 2415,07 pontos no fecho, com uma subida de 0,45%. Na bolsa das tecnológicas, o índice composto Nasdaq fechou em 6205,26 pontos atingindo um novo máximo histórico, tendo registado um avanço de 0,69%.

As bolsas europeias fecharam esta quinta-feira em terreno 'misto', com Madrid, Lisboa e Londres a encerrarem em terreno positivo. O índice PSI 20, da bolsa lisboeta, ganhou 0,59%. O índice Eurostoxx 50 - das cinquenta principais cotadas da zona euro - perdeu 0,12% e o índice Eurostoxx 600 - seiscentas cotadas em 17 países europeus representando os segmentos grande, médio e pequeno - caiu ligeiramente 0,06%.