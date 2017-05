Sentença no caso BPN segue dentro de momentos

Leitura do acórdão do mega processo crime do BPN vai arrastar-se para a tarde

A leitura da sentença do mega processo crime do BPN na qual José Oliveira Costa é considerado um dos principais culpados foi interrompida às 13 h para almoço.

A leitura começou as 10h20 e duas horas e meia depois o juiz Luís Ribeiro interrompeu a sessão para almoço. Os trabalhos retomam as 14h15 e, segundo alguns dos advogados, prevê-se que a leitura do acórdão e a decisão do coletivo demore pelo menos mais duas horas e meia.

Os principais arguidos envolvidos no processo que agora chega ao fim com a leitura do acórdão são o fundador do grupo BPN, José oliveira Costa, Luís Caprichoso, que geria a área financeira da SLN, a holding que controla o grupo, José Vaz Mascarenhas, ex-presidente do Banco Insular em Cabo Verde, e Francisco Sanches, ex-chefe de gabinete de Oliveira Costa.

O Ministério Público pediu uma pena de prisão entre 13 e 16 anos para Oliveira costa, entre 10 e 12 anos para Luís Caprichoso e entre 9 e 10 anos para Vaz Mascarenhas. Para Francisco Sanches o Ministério Público pediu uma pena de prisão entre 8 a 9 anos. Não se sabe ainda se o tribunal vai acompanhar os pedidos do Ministério Público. O processo começou a ser julgado em dezembro de 2010.