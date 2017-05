Schaüble: Centeno é “o Ronaldo do Ecofin”

O ministro alemão das Finanças, Wolfgang Schaüble, disse esta terça-feira que Mário Centeno é "o Ronaldo do Ecofin", grupo de ministros das Finanças da União Europeia. A expressão foi “apanhada” e é citada na Playbook (newsletter) do site "Politico" (que acompanha as políticas e personalidades da União Europeia). Citando uma outra fonte portuguesa, a Playbook refere que tal progresso é, para os políticos esforçados e que estudam a fundo os dossiês, como ganhar a Eurovisão.

“Há doze meses, era tudo tão diferente. Portugal estava à beira das sanções económicas da União Europeia e o sucesso do seu novo Governo de coligação de esquerda estava longe de ser assegurado. Hoje, já não viola as regras orçamentais da UE e espera entregar antecipadamente 10 mil milhões de euros ao FMI”, lê-se na newsletter do “Politico”.