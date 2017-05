Regulador exclui pela primeira vez um comercializador de eletricidade

A empresa Voltagequation, que opera com a marca Lualuz, falhou as suas obrigações no mercado elétrico, levando a ERSE a decidir transferir os seus 151 clientes de volta ao mercado regulado

É a primeira vez na história do mercado liberalizado de eletricidade em Portugal que um comercializador de energia entra em incumprimento dos seus deveres e perde o direito a operar no mercado, vendo todos os seus clientes serem transferidos para o comercializador de último recurso, a EDP Serviço Universal. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) revelou esta quarta-feira em comunicado ter determinado que os clientes da Lualuz, marca da empresa Voltagequation, passam a ser abastecidos pelo comercializador de último recurso (regulado), porque aquele fornecedor "deixou de reunir as condições necessárias para assegurar a sua atividade". O Expresso sabe que em causa está a falta de pagamento por parte daquela empresa de uma parte dos encargos que qualquer comercializador tem de suportar para operar no mercado, nomeadamente a rubrica de serviços de sistema, que é paga ao operador da rede de transporte, a REN - Redes Energéticas Nacionais. Segundo foi possível apurar, a marca Lualuz, que tem uma quota residual no mercado elétrico português, servia 151 clientes, dos quais 26 domésticos e os restantes empresariais. Nenhum destes consumidores sofreu qualquer corte no abastecimento de energia. Atualmente, de acordo com o site da ERSE, há 18 empresas habilitadas para fornecer eletricidade a clientes domésticos em Portugal. Além das que têm maior quota de mercado, como a EDP Comercial, Endesa, Galp, Iberdrola e Goldenergy, há uma série de outras marcas com quotas mais reduzidas, em que se incluem, por exemplo, a YLCE, Luzboa, Energia Simples, entre outras.