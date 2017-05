Nissan consolida domínio nos SUV

Qashqai continua a dominar o segmento dos veículos de lazer com maior altura ao solo

Pelo 10º ano consecutivo o Qashqai lidera o segmento dos SUV em Portugal. O anúncio foi feito 4ª feira à tarde em Lisboa por Guillaume Masurel, Director-Geral da Nissan Portugal, por ocasião da apresentação dos resultados do ano fiscal de 2016.

Em 2016, não obstante o crescimento deste sub-segmento e o aparecimento de novos concorrentes doutras marcas, o Qashqai manteve uma quota de mercado de 30,5%, correspondente a 5754 exemplares vendidos, mais 793 que no ano anterior.

A primeira geração do Qashqai remonta a 2007, tendo a 2ª geração sido lançada em 2014. Está em preparação o lançamento de uma nova versão para Março do próximo ano que deverá incorporar novas tecnologias, em Particular o Pro Pilot que proporcionará, pela primeira vez na marca, condução autónoma ainda que num grau limitado (em auto-estrada e numa única via).

Na mesma ocasião foi anunciado que a Nissan fará um outro lançamento em 2018 que marcará a total renovação do Leaf, o veículo 100% eléctrico da marca nipónica. “A autonomia deverá aumentar consideravelmente, ainda que o objectivo dos 500 km por carga completa de bateria só deva ser atingido em 2020”, disse Guillaume Masurel.

Este alto responsável do importador da Nissan afastou a possibilidade de a marca vir a apostar em motorizações híbridas na Europa (no Japão a situação é, segundo foi explicado, diferente).. “Em termos de futuro a aposta é nos veículos 100% eléctricos. No curto e médio prazo manter-nos-emos fiéis aos motores de combustão interna a gasóleo e a gasolina, sendo provável que estes últimos vão tendo um peso cada vez maior, pelo menos nalguns segmentos”.