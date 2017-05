Fed prepara nova subida dos juros, mas continua prudente

Os banqueiros centrais norte-americanos consideraram ser apropriado "em breve" voltar a subir as taxas de juro, segundo a ata da reunião realizada no início deste mês e divulgada estas quarta-feira. Houve, também, consenso para iniciar no final do ano uma redução gradual da sua carteira de títulos no valor de 4,5 biliões de dólares

Os nove membros do Comité de Política Monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed) consideraram por unanimidade “ser apropriado em breve” voltar a subir as taxas de juro do banco central, segundo a ata da última reunião de 2 e 3 de maio divulgada esta quarta-feira.

No entanto, mantiveram uma atitude de prudência. “Os membros [do comité] consideram que será prudente esperar por evidência adicional indicando que a recente desaceleração do ritmo da atividade económica foi transitório, antes de dar novo passo na remoção da acomodação [da política monetária]”, lê-se na ata.

A prudência prendeu-se com a desaceleração da taxa de crescimento trimestral do PIB e com a redução da inflação, que, no entanto, se mantém acima de 2%.

A primeira estimativa relativa ao primeiro trimestre do ano aponta para uma desaceleração do ritmo de crescimento anual de 2,1% no último trimestre do ano passado para 0,7% nos meses de janeiro a março de 2017. Esta estimativa rápida foi divulgada no final de abril. Uma segunda estimativa é conhecida esta semana no dia 26, daqui a dois dias. A estimativa final só será divulgada a 29 de junho, já depois da reunião da Fed. Uma primeira estimativa sobre o segundo trimestre só será conhecida a 28 de julho.

A inflação homóloga, depois de um pico de 2,7% em fevereiro, desceu para 2,4% em março, não estando, ainda, disponível a estimativa de abril quando os banqueiros centrais se reuniram no início de maio. Entretanto, a inflação continuou a descer em abril, registando 2,2%. A inflação de maio será conhecida publicamente no segundo dia da próxima reunião da Fed em junho.

Os mercados de futuros das taxas de juro têm considerado que a disposição dos banqueiros centrais norte-americanos aponta para uma elevada probabilidade dessa decisão ser tomada já na próxima reunião de 13 e 14 de junho.

Antes da divulgação da ata esta quarta-feira pelas 14 horas de Washington (19 horas em Portugal) os futuros apontavam para uma probabilidade implícita na ordem de 83,1% da reunião de junho decidir a subida das taxas de juro em mais 25 pontos base para um intervalo entre 1% e 1,25%. Após a divulgação "hesitaram", descendo, de imediato, para menos de 80%, mas voltaram a subir de seguida para 83,1%.

Aquela probabilidade em relação à reunião de junho subiu consecutivamente de 63% há um mês atrás para 78,5% no início desta semana e finalmente ultrapassou, agora, a barreira dos 80%.

Recorde-se que as taxas de juro subiram para o intervalo entre 0,75% e 1% na reunião de 14 e 15 de março.

Os nove membros do comité continuam a estar divididos sobre o ritmo da subida das taxas de juro. Segundo a ata, “vários” entendem a necessidade de um ritmo mais acelerado no aumento das taxas, enquanto “uns poucos” pensam que é mais avisado um processo mais vagaroso.

A equipa de Janet Yellen chegou, também, na reunião do início de maio, a um consenso para um plano a partir do final deste ano de redução gradual da carteira de títulos que a Fed dispõe no valor de 4,5 biliões de dólares (o equivalente a cerca de 4 biliões de euros). Montantes crescentes dos títulos da carteira da Fed que chegarem à maturidade deixarão de ser reinvestidos a partir do final deste ano, ao contrário do que tem acontecido. De início, estarão envolvidos montantes baixos, que serão aumentados de três em três meses.