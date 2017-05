Draghi em Madrid: Não há razão para o BCE se desviar da política traçada

A política expansionista não vai ser alterada, disse o presidente do BCE esta quarta-feira numa conferência sobre Estabilidade Financeira organizada pelo Banco de Espanha. Efeitos colaterais negativos são limitados e não há 'bolha' imobiliária

O Banco Central Europeu (BCE) não vai alterar a orientação de política monetária expansionista que tem transmitido, reafirmou Mario Draghi, o seu presidente, no discurso de abertura em Madrid da Primeira Conferência sobre Estabilidade Financeira organizada esta quarta-feira pelo Banco de Espanha e pelo Centro de Estudos Monetários e Financeiros espanhol.

“A nossa avaliação atual dos efeitos colaterais [dos programas não convencionais em curso e da política de taxas negativas de remuneração de depósitos dos bancos] sugere que não há razão para nos desviarmos das indicações que temos consistentemente fornecido nas declarações introdutórias das nossas conferências de imprensa”, referiu Draghi, na sua comunicação intitulada "A interação entre a política monetária e a estabilidade financeira na zona euro".

Segundo o banqueiro italiano, os efeitos colaterais negativos dos programas de compra de ativos “têm continuado a ser contidos” e o BCE tem procurado “minimizá-los”, estando a equipa de Draghi consciente de que “estes novos instrumentos [não convencionais de política monetária] poderão resultar em efeitos colaterais em certa medida mais pronunciados do que os provocados por instrumentos convencionais”.

Admitiu, ainda, que o programa de compra de ativos é “inevitavelmente mais difícil de calibrar, mais complexo de implementar e mais provável de produzir efeitos colaterais do que outros instrumentos, incluindo taxas negativas moderadas”. Neste último caso, com as taxas negativas de remuneração dos depósitos em -0,4%, os seus efeitos colaterais negativos “têm até à data permanecido limitados”, garantiu o presidente do BCE.

Desequilíbrios não se generalizaram

Segundo Draghi, apesar das críticas sobre os efeitos negativos da política monetária expansionista do BCE, nomeadamente no aumento do risco nos empréstimos concedidos pelos bancos que estariam a criar uma situação de ‘bolha’ financeira, na compressão da lucratividade da banca, que está em níveis muito inferiores aos registados antes da crise financeira, e em alguns investidores institucionais, como fundos e seguradoras, a avaliação realizada pelo BCE aponta para não existir “uma emergência generalizada de desequilíbrios”.

No entanto, admite que “permanecem algumas áreas localizadas que requerem uma contínua apertada monitorização e vigilância”.

O BCE não encontra ‘bolha’ no crédito imobiliário às famílias. No último trimestre de 2016, esse crédito aumentou 2,7% em termos homólogos, muito abaixo dos crescimentos anuais de 12% no período anterior à crise financeira de 2008. Apesar de uma dinâmica crescente no imobiliário residencial, os preços na zona euro subiram apenas 3,8% no último trimestre do ano passado. No entanto, Draghi refere que o BCE está atento ao que se está a passar no imobiliário comercial, onde os preços no segmento mais alto subiram em relação às suas médias de longo prazo. O italiano sublinha, ainda, que os bancos da zona euro continuam “prudentes” nas decisões de crédito.

A lucratividade dos bancos baixou efetivamente em relação ao período anterior à crise financeira. A rendibilidade dos capitais próprios era de 5% em 2016 face a perto de 20% dez anos antes. Contudo, a situação no período de ‘bolha financeira’ antes da crise não é comparável com a situação atual em que há uma transição para um ‘novo normal’ mais sustentável. Draghi referiu, ainda, que há espaço para os bancos melhorarem a sua eficiência operacional, através da “via orgânica”, da redução de custos.

Aos fundos e seguradoras, o presidente do BCE aconselhou readaptarem os seus modelos de negócio, de modo a mitigarem os riscos.