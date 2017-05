China. Apesar de corte de rating, bolsas fecham em terreno positivo

Ao fim de 28 anos, a Moody's decidiu baixar a notação da dívida chinesa. Mas a bolsa de Xangai acabou por recuperar na última hora e meia e fechou a sessão desta quarta-feira acima da linha de água. Maio regista perdas de mais de 2%

As bolsas chinesas fecharam esta quarta-feira em terreno positivo, depois de uma recuperação na última hora e meia da sessão. O dia foi marcado pela decisão da agência de notação Moody’s em cortar o rating da dívida chinesa de terreno de duplo A para A1, um nível de grau médio superior. A agência não procedia a um corte na notação chinesa desde 1989.

A agência justificou o corte de Aa3 para A1 na base de uma previsão da queda do crescimento económico potencial para o patamar dos 5% no final da presente década e da alavancagem que continua a dominar a economia chinesa. Uma notação de A1 situa-se seis níveis acima do primeiro nível de dívida especulativa (conhecida por 'lixo financeiro"), Ba1, em que está Portugal, na classificação daquela agência.

No entanto, a Moody's subiu a perspetiva de negativa para estável, alegando o alto nível de poupança das famílias chinesas e as gigantescas reservas cambiais do país (quase 3 biliões de dólares), as mais elevadas do mundo.

O Ministério das Finanças em Pequim emitiu uma nota criticando a decisão da Moody’s alegando que o método de análise foi “inapropriado” e que a agência sobrestima os riscos.

O corte da notação, o primeiro em 28 anos realizado pela Moody's, surge uma semana depois do encerramento em Pequim da iniciativa global de projeção externa da China denominada "Novas Rotas da Seda" (conhecida pela designação em inglês de Belt and Road). O evento atraiu 65 países e pretendeu dar corpo a um corredor económico euroasiático da China à Europa por via terrestre e a uma rota marítima entre a China e o Mediterrâneo, via Mar Vermelho.

A reação das bolsas chinesas começou por ser negativa a este corte de rating, mas acabou por registar uma recuperação na última hora e meia da sessão, com o índice composto de Xangai a fechar ligeiramente acima da linha de água, em 0,07% e o índice similar para Shenzhen (a outra bolsa na província de Cantão) a encerrar com ganhos de 0,53%.

Apesar deste fecho em terreno positivo, a bolsa de Xangai acumula uma quebra de 1,3% nas últimas sete sessões e a de Shenzhen um recuo de 1% no mesmo período. Desde o início do mês de maio, o índice de Xangai caiu 2,3% e o de Shenzhen perdeu 2,6%. Desde o pico do ano em abril, o índice de Xangai recuou 7%. No caso de Shenzhen, a queda desde o pico do ano em março já soma mais de 12%.

As outras principais bolsas asiáticas fecharam esta quarta-feira também em terreno positivo, com exceção de Hong Kong (encerrou ligeiramente abaixo da linha de água) e Mumbai. O índice Nikkei 225 de Tóquio liderou as subidas, com um ganho de 0,63%.