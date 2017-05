Aqui pode ver se o seu banco é o que cobra as comissões mais altas

A “liberdade de escolha” é o princípio básico que deve existir quando se fala nas comissões cobradas pelos bancos aos clientes pelos serviços prestados, defendeu esta quarta-feira o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que está a ser ouvido no Parlamento.

“Para ter liberdade de escolha tem de haver transparência, uniformidade do conceito, ou seja, tem de ser comparável, e tem de ser publicitável”, acrescentou o responsável pelo banco supervisor. “Por isso, o Banco de Portugal tem em curso a criação de uma base em que o cliente pode comparar comissões entre os diferentes bancos.”

A ferramenta em causa é o ‘Comparativo de Comissões’, alojado no Portal do Cliente Bancário, lançado a 10 de maio e que tem estado a ser desenvolvido pelo Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal. Segundo é explicado no site, atualmente é possível comparar entre vários bancos as comissões associadas ao serviço de manutenção da conta de serviços mínimos bancários e da conta base.

A deputada do PSD Inês Domingos questionou Carlos Costa sobre o aumento das comissões cobradas pelos bancos portugueses aos clientes. Sobre o aumento o governador não se pronunciou, defendendo apenas ser essencial garantir "liberdade de escolha" aos consumidores. “O importante é dizer que no banco x paga y por este serviço e que no banco z paga w”, explicou Carlos Costa.

Esta será uma funcionalidade obrigatória em todos os países, mas em Portugal foi o Banco de Portugal a assumir esta tarefa. Noutros países poderão ser outras entidades a fazê-lo, desde que os bancos centrais desses países certifiquem a ferramenta que será alimentada pelos bancos.