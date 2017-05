Sérgio Monteiro: Sem troca de obrigações não há venda. Mas há um plano B

Sérgio Monteiro, consultor contratado em novembro de 2015 para ajudar a vender o Novo Banco, referiu em audição no parlamento, que em 18 meses de trabalho foi a primeira vez que fala sobre o segundo processo de venda do antigo BES e que do ponto de vista operacional "a venda à Lone Star foi a única possível". E explica: "os outros candidatos não apresentaram qualquer proposta em condições de se poder avançar com a assinatura de um contrato de promessa.

Adiantou que no passado existiram diversas dificuldades na venda do novo banco, como incertezas face aos resultados dos testes de esforço realizados pelo Banco Central Europeu e as insuficiências de capital daí decorrentes. E fez questão de sublinhar que manteve, sempre, o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças ao corrente das negociações com os vários candidatos.

Se troca de obrigações falhar, falha venda

O ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, confirma que a venda está dependente da troca de obrigações junto dos seus detentores a qual permitirá uma poupança de €500 milhões. "Numa visão simplista se os obrigacionistas não aceitarem perder (valor ou prazo ou juro, ou uma combinação de todos) não haverá troca, logo não haverá venda", diz Sérgio Monteiro. E se isso acontecer, "existe um plano B mas isso não é para ser divulgado", adianta. Mas não abre o jogo. A troca de obrigações está a ser desenhada pela equipa do Novo Banco, presidida por António Ramalho.

Diz mesmo que esta troca não tendo sido sugerida pelas autoridades europeias foi vista com bons olhos já que foi considerada uma partilha de riscos que alivia as necessidades de capital a suportar pelo Fundo de Resolução.

Recorde-se que existe um acordo de venda à Lone Star de 75% do capital do Novo Banco e a injecção de €750 milhões no capital assim que for fechado o negócio, sendo nos três anos seguintes injectado mais €250 milhões pelo comprador. O comprador norte americano não ofereceu qualquer preço pelo banco.

Os outros 25% fica no Fundo de Resolução no qual fica um mecanismo de capital contingente que obrigará o fundo a injectar até um montante máximo de €3,9 mil milhões, perdas relativas à venda de ativos problemáticos que afetem o capital do Novo Banco. E esclareceu que o Fundo de Resolução poderá contratar uma equipa para gerir a venda de ativos que ficam no mecanismo ou delegar numa entidade essa competência. Este aspecto visa acautelar uma venda de ativos à pressa que pudesse fazer com que o Fundo de Resolução tivesse de injectar capital no banco.

Este mecanismo foi a forma de ultrapassar a proposta inicial da Lone Star que pedia uma garantia para os ativos tóxicos por parte do Fundo de Resolução e do Estado sem montante máximo definido.

Sérgio Monteiro, chamado à comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, afirmou também que a melhor proposta em termos de valor era a da China Minsheng Bank, mas o grupo chinês não apresentou a prova de fundos relativa à injecção de capital necessária para firmar um contrato num cenário de venda em bolsa, que estava previsto em paralelo com a venda estratégica.

Sérgio Monteiro disse ainda que as exigências de capital para o Novo Banco era de 8% (em novembro de 2015) e em 2016 essas situaram-se nos 12% devido à contabilização dos créditos por impostos diferidos para efeitos de capital.

Quanto ao interesse de um candidato depois da escolha da Lone Star, a Aethel, Sérgio Monteiro explica que este interessado apenas se manifestou em janeiro de 2017 e que só poderia ir a concurso se se juntasse a outro dos três candidatos que ficaram pelo caminho, nesta fase. “Temos já uma responsabilidade contratual e não podíamos alimentar conversas com outras entidades quando já assinámos um contrato”, disse.