Moody's e Standard & Poor's preveem descida do rating do Brasil

O rating do Brasil foi colocado em observação negativa após escândalo político envolvendo o presidente Michel Temer

As agências de notação financeira Moody's e Standard & Poor's colocaram em observação, com perspectiva negativa, a análise da qualidade do crédito do Brasil após a divulgação de escutas telefónicas do presidente do Brasil Michel Temer.

A Standard & Poor’s colocou a nota de risco soberano em observação negativa, mantendo a nota de crédito do Brasil em moeda estrangeira e local a dois níveis abaixo do patamar da recomendação de investimento.

"A colocação em Observação Negativa (CreditWatch, no original em inglês) reflete os riscos acrescidos de que uma resolução lenta ou disruptiva dos recentes desenvolvimentos políticos possam atrasar ou minar a capacidade da classe política brasileira de avançar com medidas económicas corretivas em tempo útil, ou seja, antes das eleições presidenciais e legislativas de 2018, quando os desafios económicos e orçamentais se acumulam", dizem os analistas.

Após o comunicado da Standard & Poor's, o Ministério da Fazenda do Brasil destacou em nota que o CreditWatch é um alerta de curto prazo e pode ser revertido caso a incerteza política seja de pouca duração.

A agência Moody's também rebaixou e colocou em revisão os ratings da empresa brasileira JBS, maior companhia de carne bovina do mundo, envolvida na crise política atual do Brasil. A empresa é protagonista do escândalo de corrupção que envolve uma gravação entre o empresário da JBS, Joesley Batista, e o presidente Michel Temer.

Segundo a agência, o rebaixamento deve-se ao “aumento de riscos” relacionados à possibilidade de futuras ações judiciais e problemas de governança e liquidez da empresa.

A Moody's ainda afirma no documento que “se o escândalo político continuar por resolver, o crescimento económico arrisca-se a ser prejudicado”.

Analistas salientam que a turbulência política no país vai pesar na confiança dos investidores.

“Mesmo que o presidente se mantenha no cargo, o escândalo pode minar a qualidade do crédito do Brasil uma vez que o recente momento económico positivo pode ser parado ou revertido”, dizem os analistas da Moody's.