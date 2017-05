Hoteleiros querem 'desviar' voos da TAP de Lisboa para o Porto

Lisboa está com um crescimento turístico acima do esperado e segundo a Associação dos Hotéis de Portugal (AHP) o aumento das taxas de ocupação no primeiro trimestre foi de 12,8% comparativamente a 2016, mesmo sem o efeito Páscoa que este ano decorreu em abril, a par de um "crescimento brutal" de 22% de passageiros no aeroporto da Portela.

"A nossa expectativa é ter resultados ainda melhores, e 2017 está de facto a ser de grande crescimento", constata Raul Martins, presidente da AHP.

"Mas a partir de 2018 temos o problema do aeroporto de Lisboa, que esgotará a capacidade", frisa Raul Martins, sustentando que a atual situação "é preocupante, deve-se à decisão tardia sobre o aeoporto do Montijo, e alguma coisa tem de ser feita para que o crescimento turístico em Lisboa se mantenha, pois corremos o risco dos operadores começarem a baixar o preço".

A solução, segundo a AHP, passa por a TAP criar um 'hub' no Porto, como destino de voos intercontinentais, desviando assim tráfego do aeroporto de Lisboa e aliviando mais a Portela.

"Muitos dos passageiros da TAP que desembarcam em Lisboa não ficam em Lisboa", salienta o presidente da AHP. "E não é só o Porto que beneficia por haver mais voos intercontinentais a passar pelo Porto, mas também Lisboa". Tratando-se de um assunto de interesse nacional, frisa que esta decisão não cabe só à TAP, uma vez que "a TAP é participada pelo Estado português".

Filas dos turistas no aeroporto chegam a três horas

Neste sentido, a AHP já reuniu a 8 de maio com a ANA, que lhe deu a conhecer o plano de contingência que está a levar a cabo no aeroporto de Lisboa, que envolve medidas relacionadas com a operação no ar e em terra.

O plano de contingência da ANA no aeroporto de Lisboa também se propõe atenuar o problema das filas de espera dos turistas que vêm em voos intercontinentais, devido à falta de meios do Serviço de Estranfgeiros e Fronteiras no controle de passaportes.

"Já há casos de três horas de espera, sobretudo à hora de almoço em que estão lá só metade dos funcionários, e o SEF também tem aqui de colaborar", salienta Raul Martins.