Eurogrupo falha acordo sobre a Grécia

Depois de oito horas de reunião na segunda-feira, permaneceram divergências entre Alemanha e FMI sobre alívio da dívida helénica e metas orçamentais após conclusão do terceiro resgate. Decisão foi adiada para 15 de junho

A reunião do Eurogrupo de segunda-feira não conseguiu até final do dia em Bruxelas chegar a um acordo que concluísse o segundo exame ao terceiro resgate e desbloqueasse o envio para Atenas da tranche de €7,3 mil milhões. Uma decisão foi adiada para a próxima reunião dos 19 ministros das Finanças da zona euro que se realizará a 15 de junho, última oportunidade para evitar que a Grécia entre em incumprimento no mês seguinte quando terá de pagar €6,5 mil milhões a credores oficiais - Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional (FMI) - e privados.

Apesar do fracasso, Euclid Tsakalotos, o ministro das Finanças helénico, manteve o otimismo de que um acordo final poderá ser obtido em junho. Por seu lado, o ainda presidente do Eurogrupo, o holandês Jeroen Dijsselbloem, afirmou, no final da maratona de oito horas, que um acordo esteve “muito próximo” e que a finalização do processo exige “opções adicionais ou o ajustamento de expetativas”.

A razão do impasse esta segunda-feira deve-se à permanência de divergências entre a Alemanha e o FMI acerca das metas orçamentais e das medidas concretas de alívio da dívida grega a partir do final do terceiro resgate em agosto de 2018.

Atenas cumpriu a sua parte ao aprovar os pacotes de medidas de consolidação orçamental para 2019 a 2021 que foram exigidos pelo Eurogrupo, nomeadamente envolvendo poupança líquida de 1% do PIB no sistema de pensões e reformas e de 1% adicional na alteração do sistema de IRS.

O comissário europeu Pierre Moscovici referiu, antes da reunião de ministros, que 115 das 140 medidas que deveriam ser aprovadas pelos gregos foram concretizadas. E sublinhou que não se tratavam de “reformas menores”.

Envolvimento de França

As tentativas de obtenção de um consenso, nomeadamente entre o ministro das Finanças alemão Wolfgang Schäuble, e o representante do FMI, Poul Thomsen, duraram mais de três horas, sem fumo branco, envolvendo o presidente do Eurogrupo e o novo ministro da Economia francês Bruno Le Maire.

O ministro do executivo do novo presidente francês Emmanuel Macron afirmou, depois da reunião do Eurogrupo, que permanecem divergências entre a França e a Alemanha sobre a estratégia para a sustentabilidade da dívida grega, mas acrescentou que Schäuble foi “construtivo”. A estratégia política de França é, agora, de se envolver ativamente na resolução do diferendo entre a Alemanha e o FMI e um entendimento foi obtido entre o primeiro-ministro Alexis Tsipras e o novo presidente francês Macron, após conversações telefónicas entre os dois na manhã da reunião.

À entrada para a reunião no início da tarde de segunda-feira, o ministro alemão reafirmou a posição inflexível do seu governo, afirmando que medidas de alívio da dívida grega já haviam sido aprovadas e que novas medidas só deveriam ser decididas após conclusão do terceiro resgate em 2018, e que esse passo necessitará de aprovação do parlamento alemão, que será renovado após as eleições federais de 24 de setembro.

Os dois pontos de debate estão centrados na estratégia de metas para os excedentes primários orçamentais a serem conseguidos pela Grécia após a conclusão do resgate em 2018 e na concretização antecipada das medidas de médio prazo de alívio da elevadíssima dívida helénica que ofereçam garantias ao FMI de sustentabilidade da dívida a partir do final do resgate.

Na reunião do Eurogrupo desta segunda-feira foram discutidos vários cenários para as metas orçamentais apontando para excedentes primários de 3,5% do PIB entre 2018 e 2022 e de 2% - ou 2,2% - de 2023 até 2060. Ou seja, um horizonte de geração de excedentes primários de mais de 40 anos. Recorde-se que o FMI considerou inicialmente estas metas exigidas pelos alemães como "irrealistas e contraproducentes", apontando para 1,5% do PIB como objetivo adequado. Posteriormente, o Fundo admitiu aceitar metas mais elevadas por um período curto de tempo, mas quer a concretização das medidas de médio prazo de alívio da dívida acordada previamente a qualquer envolvimento financeiro seu no terceiro resgate.