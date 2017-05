Juros da dívida em mínimos de oito meses

No dia em que a Comissão Europeia anunciou ir propor a saída de Portugal do procedimento de défice excessivo, os juros das obrigações a 10 anos desceram para 3,14%. No Eurogrupo discute-se esta tarde o fecho do segundo exame ao resgate grego com os juros em mínimos de quase três anos

Os juros das Obrigações do Tesouro português (OT) a 10 anos caíram esta segunda-feira no mercado secundário para 3,14% após o fecho dos mercados financeiros na Europa. É o valor mais baixo desde setembro de 2016. Os juros estão em queda há nove sessões consecutivas no mercado secundário. Desde o final do mês anterior, já desceram 41 pontos base e em relação ao lançamento desta linha de OT em janeiro, a queda é já superior a 1 ponto percentual. A descida desta segunda-feira ocorre no dia em que a Comissão Europeia recomendou ao Conselho da União Europeia a saída de Portugal do procedimento de défice excessivo.

A sessão desta segunda-feira no mercado secundário da dívida soberana ficou marcada no prazo de referência pela descida dos juros das OT e das obrigações gregas. No caso dos títulos helénicos, os juros caíram para 5,65%, o nível mais baixo desde agosto de 2014. A reunião do Eurogrupo discute esta tarde o ponto de situação do acordo técnico preliminar entre Atenas e os credores oficiais europeus para o fecho do segundo exame ao terceiro resgate. Continua sem se saber se haverá um acordo entre os credores europeus e o Fundo Monetário Internacional em relação ao envolvimento financeiro deste no resgate e sobre o enquadramento de médio prazo das medidas de alívio da dívida grega e das metas relativas aos excedentes primários orçamentais alcançar.

Em contraste, os juros dos restantes periféricos do euro e da Alemanha subiram. No caso das obrigações espanholas a 10 anos, os juros aumentaram quatro pontos base em relação ao encerramento na sexta-feira passada, fechando em 1,61%. O risco de eleições antecipadas em 2018 voltou ao cenário político espanhol depois do triunfo este fim de semana do ex-líder Pedro Sánchez para secretário-geral do PSOE. Os analistas financeiros apontam para a possibilidade do PSOE adotar uma estratégia de bloqueio de decisões importantes por parte do governo minoritário de Mariano Rajoy. A Comissão Europeia confirmou esta segunda-feira que continuam em procedimento de défice excessivo quatro países da União Europeia - Espanha, França, Grécia e Reino Unido.