Família de Rui Moreira vendeu palacete na Foz para ser hotel

A família Moreira vendeu o palacete de que era proprietária na primeira linha de mar, na Foz, ao operador hoteleiro que lançou o hotel Teatro, na baixa do Porto. A casa apalaçada encontrava-se no universo familiar desde a sua construção, em 1906, e está destinada a ancorar um projeto hoteleiro de luxo. O lote beneficia de capacidade construtiva aprovada para um bloco de quatro andares, voltado para a rua das traseiras (Gondarém). Em vez de 32 apartamentos, a operação urbanística ganha uma vocação hoteleira.

No mercado, aponta-se para um negócio de €8 milhões, que se traduz num encaixe de €1 milhão para cada um dos irmãos, entre os quais Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto. Sebastião Moreira, arquiteto, invoca ao Expresso o “acordo de confidencialidade” e que impede a família de fornecer pormenores. “Não vamos falar desse assunto. O mercado está muito quente e uma das condições do acordo foi não haver comentários”, justifica. E que tipo de projeto acolherá? “Isso terá de perguntar aos novos proprietários”, responde.

O irmão Tomás, presidente da holding familiar Morimor SGPS, alinha pelo mesmo secretismo. “É um negócio entre privados, sem qualquer relevância pública. Não vamos alimentar essa curiosidade”. Tomás refere que a capacidade construtiva foi concedida há 10 anos, “antes da crise do imobiliário rebentar”.

O imóvel, com 1000 m2, fica na avenida Montevideu, classificada como zona de interesse público, forçando a preservação do edificado existente. A moradia centenária “é um fator de desvalorização, sem ela o lote seria mais valioso”. Tomás Moreira confirma que os interlocutores são portugueses, desmentindo uma versão que chegou a circular de que o negócio envolveria um investidor estrangeiro.

O comprador, Paulo Garcia da Costa, combina hotelaria com gestão imobiliária, mas o investimento emblemático (hotel Teatro) foi realizado através da sociedade Citylodge que partilha com a mulher, Alexandra. A designação remete para um grupo hoteleiro sul-africano, mas tudo se resume a uma coincidência. O empresário nunca esteve disponível nem respondeu às mensagens enviadas pelo Expresso.

A transação envolveu sociedades e não imóveis. A holding da família Moreira alienou a sociedade (Morimor Imobiliária) que detinha o ativo. Este modelo é mais prático e fiscalmente mais favorável às duas partes, em especial ao comprador que escapa ao pagamento do Imposto Municipal de Transações (IMT). A uma taxa de 6%, é só fazer as contas. A Morimor Imobiliária mudou, entretanto, de designação para Huga Hotels, surgindo como gestores Paulo Costa e o filho Diogo. O balanço da empresa regista um ativo de €4,4 milhões e um passivo de €930 mil.

Segundo um operador imobiliário, com aquela localização é impossível estabelecer padrões. O valor “é o que o vendedor pedir e comprador a aceitar”. Neste caso, há uma valorização acrescida pela capacidade construtiva aprovada.

Na Foz, a oferta hoteleira é escassa, a zona não acompanhou a explosão que mudou a face da baixa do Porto. O projeto da Huga Hotels poderá replicar um modelo inspirado no Pestana Palace, sobranceiro ao Tejo, com uma ligação harmoniosa entre o palacete e o edifício dos quartos. No caso Pestana, o palácio Valle Flor acolhe o restaurante, bar e salas de reuniões.

A família Moreira, numa versão alargada (avós, pais, tios, etc.) viveu na moradia até ao início da década de 1970. Depois, o edifício evoluiu para centro de negócios, acolhendo a E.A. Moreira (navegação) e as empresas que os irmãos foram lançando. Salas e quartos transformaram-se em escritórios. Na altura da transação, o edifício acolhia 15 firmas. Todas elas já debandaram, deixando caminho livre à Huga Hotels.