EDP volta a levar Estado a tribunal

A EDP abriu uma nova frente de batalha contra o Governo. Já envolvida em litígios com o Estado cujo valor ronda os €500 milhões, a elétrica, através da sua subsidiária Pebble Hydro, avançou este mês com uma ação administrativa contra o Ministério da Economia. O objetivo, sabe o Expresso, é contestar o fim da remuneração de uma das suas mini-hídricas no regime especial, isto é, com tarifas subsidiadas.

A ação do grupo EDP deu entrada em tribunal depois de em abril a Pebble Hydro ter deixado de receber a tarifa garantida que remunerava a mini-hídrica do Palhal, um empreendimento com 2,9 megawatts (MW) de potência situado em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro. Ao perder a tarifa garantida, aquela pequena central passou a ter de vender a sua eletricidade em mercado, com preços mais baixos.

O fim da tarifa subsidiada decorre do facto de aquele empreendimento do grupo EDP ter atingido 25 anos de operação. Mas a empresa alega ter direito a mais 10 anos de remuneração no regime especial, pelo que a obrigação de vender a energia em mercado estará a acarretar um prejuízo face às condições contratualmente previstas quando aquela mini-hídrica foi licenciada.

Em causa está a aplicação por parte da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), que é tutelada pelo Ministério da Economia, do disposto num diploma aprovado pelo anterior Governo. O Decreto-Lei 35/2013 veio fixar um limite de 25 anos de remuneração especial para as pequenas centrais hídricas, cujas licenças de exploração até então previam que aquela remuneração seria garantida durante todo o período de concessão, 35 anos.

Esta redução de dez anos (que o anterior Executivo adotou no âmbito do pacote de medidas para cortar as rendas da energia) foi logo em 2013 contestada pela Apren — Associação de Energias Renováveis, mas vários tribunais argumentaram que as empresas com mini-hídricas só poderiam reclamar legalmente quando de facto tivessem prejuízos, ou seja, só após os empreendimentos serem obrigados a vender a energia no mercado, com perdas face às tarifas do regime especial.

Mais ações na calha

Não foi possível obter mais informação nem da EDP nem do Ministério da Economia, mas ao Expresso o presidente da Apren, António Sá da Costa, confirmou que para breve está previsto o término da remuneração garantida a outras mini-hídricas. A central de Talhadas, operada pela empresa Generg, deverá ser obrigada a vender a eletricidade em mercado a partir de junho e uma outra mini-hídrica da Generg também seguirá esse caminho no final do ano.

Atendendo a que as empresas afetadas apenas poderão contestar judicialmente os prejuízos corridos (ou seja, a diferença entre o que recebiam no regime especial e o que passaram a receber em mercado), é de esperar que a ação interposta pelo grupo EDP e outras que venham a entrar em tribunal sejam sucessivamente reforçadas ou atualizadas com os valores que cada mini-hídri- ca vá registando, mês após mês, de alegados danos decorrentes do Decreto-Lei 35/2013.

Hoje, o preço de mercado da eletricidade ronda €44 por megawatt hora (MWh). Segundo dados do regulador da energia, o preço médio da hídrica do regime especial é €95 por MWh. As mini-hídricas mais antigas terão uma remuneração mais elevada, dado que a tarifa é atualizada anualmente pela inflação. Com a passagem para o mercado, a mini-hídrica da EDP terá perdido, portanto, mais de metade da sua faturação.