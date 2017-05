Banco de Portugal de olho em produtos bancários na net

O Banco de Portugal diz estar mais atento: quer assegurar-se que estes canais são seguros e a informação prestada pelas instituições claras.

Fazer com que a informação chegue ao cliente bancário de forma transparente e com segurança é um dos objectivos da supervisão comportamental do Banco de Portugal (BdP). Num relatório divulgado recentemente, relativo a 2016, o supervisor dos bancos fez um levantamento sobre a oferta e a procura de produtos bancários de retalho e serviços em canais digitais e concluiu que há ainda muito trabalho a fazer até porque vai passar a ser possível uma maior oferta de produtos online.

Entre as preocupações do supervisor está não só a segurança do cliente bancário no acesso aos canais digitais, como também regular de forma clara no sentido de garantir que estes clientes tenham no mínimo o mesmo conjunto de direitos e deveres que têm nos canais tradicionais. Objetivo: assegurar que "o cliente bancário está tão protegido em contexto digital como nos tradicionais canais de comercialização de produtos e serviços".

Hoje em dia os bancos e instituições financeiras já podem oferecer crédito através dos canais online - e no futuro será também possível abrir uma conta sem que o cliente tenha de se dirigir ao banco - e por isso o BdP quer escrutinar se a estes clientes chega toda a informação relativa aos contratos para venda destes produtos e serviços. É por isso que o departamento de supervisão comportamental está não só a olhar para a regulamentação necessária como também para as ferramentas que os bancos disponibilizam online e através das cada vez mais utilizadas APPs. Os resultados sobre se estão a cumprir as regras ainda não foi disponibilizado neste relatório, mas irá sê-lo, garantiu o Banco de Portugal que se debate também com a regulamentação necessária a exigir aos bancos e instituições de crédito e que em alguns países já existe. Por exemplo no Reino Unido é possível abrir uma conta sem haver deslocação ao banco, em Portugal só parte deste processo é possível fazer sem o cliente ter de se deslocar às agências.

No relatório em análise, o BdP fez um questionário sobre a percentagem de instituições que já disponibilizam serviços e produtos de retalho online e através de APPs e o retrato diverge se falarmos de particulares ou empresas. Ao questionário responderam 84 instituições. E destas, 88% já oferecem produtos online aos particulares, embora entre a oferta e a adesão dos clientes ainda exista uma discrepância. Apenas 54% dos seus clientes adere, mas isso não quer dizer que depois utilize todas as funcionalidades que pode.

Cenário diferente é a adesão dos clientes através de APPs (aplicações para produtos e serviços específicos): 62% dos bancos questionados tem o serviço mas apenas 14% dos clientes adere aos mesmos. No segmento das empresas, 65% dos bancos está no canal online e 38% já disponibiliza APPs, mas se a adesão por parte das empresas é grande no canal online, cerca de 64%, no que toca à utilização de APPs é muito reduzida só 8% dos clientes empresas adere.

A adesão aos canais digitais para os quais os bancos estão a investir e prevêm um crescimento exponencialmente, as taxas de utilização efetiva ainda são relativamente baixas, sobretudo no que diz respeito ás APPs. Para isso concorrem vários obstáculos, como por exemplo os riscos de segurança relacionados com phishing (88%) roubo de identidade (68%) malware (56%) .

Num futuro próximo, os bancos estimam crescimentos superiores a 50% na utilização dos canais digitais. Mais uma vez distintas consoante o segmento. Será prespectivam, no relatório, mais significativa para o mundo empresarial. 56% das 88 instituições abordadas pelo Banco de Portugal esperam aumentar o negócio através destes canais, com execpção da utilização das APPs. No que toca aos clientes particulares , 43% dos bancos prevê um crescimento superior a 50% no canal digital e 39% para as APPs.

As razões apontadas pelos bancos para disponibilizarem cada vez mais produtos e serviços nos canais digitais tem a ver com as necessidades dos clientes e incide em particular no facto de considerarem que há uma maior fidelização dos atuais clientes (82% respondem assim), estas ferramentas online contribuem para uma maior captação de clientes novos (64%) e indicam ainda que este canal permite uma redução dos custos operacionais (52%), entre outras.

O digital terá por isso uma atenção especial, promete o supervisor, até porque os técnicos terão de ter formação na área digital e o escrutínio destas plataformas têm de ser mais eficazes.