Hermès contrata  250 artesãos por ano

Há cada vez mais procura por profissionais de artesanato, à medida que as marcas e os clientes dos artigos de luxo valorizam a produção manual. Nesta indústria, pelo menos, os robôs não substituem o trabalho humano.

Esta boa notícia é o reflexo de uma das principais tendências do negócio da indústria do luxo, enfatizada na conferência FT Business of Luxury Summit, que decorreu esta semana em Lisboa, no Hotel Ritz. É que os ricos e os super-ricos estão dispostos a pagar o que for preciso para terem acesso a produtos que remetam para a autenticidade, história e singularidade, que só o trabalho artesanal é capaz de reproduzir.

A Hermès construiu em torno destes valores o fenómeno da mala Birkin (que tem filas de espera de anos, devido ao tempo que demora a ser produzida, totalmente à mão), o que leva esta empresa francesa de luxo a ter de reforçar, anualmente, a mão de obra.

“Contratamos todos os anos 250 artesãos, o máximo que conseguimos treinar, de todas as idades (a média está nos 38 anos)”, revela Axel Dumas, CEO da Hermès, que falava durante a conferência dedicada ao negócio do luxo.

“Têm dois anos de treino e depois mais sete anos para aumentarem o número de modelos e tipos de papel com os quais podem trabalhar”, explica Axel Dumas, acrescentando que, “atualmente, em França, há muitas pessoas interessadas em artesanato e temos mais candidatos do que colocações”.

Axel justifica as poucas quantidades e os elevados preços praticados pela marca que dirige (com a Birkin a custar entre €6 mil e €9 mil, dependendo do tamanho e pele utilizada) com o modo de produção.

“Quando começámos a fazer a Birkin, bastou pô-la nas prateleiras e toda a gente a quis. Não tínhamos capacidade para produzir o suficiente. Decidimos não mudar nada e produzir o máximo que conseguíssemos e deixar as lojas lidarem com isso. O que aconteceu é que algumas têm uma lista de espera com seis anos”, explica o responsável máximo da Hermès, rematando que os preços marcados são baseados apenas nos custos de produção.

Não é de estranhar, por isso, que a Hermès procure contratar e treinar o máximo de especialistas em trabalho com couro. “O artesão serve para maximizar os materiais”, argumenta Axel Dumas, salientando que “se uma peça demorar 90 horas a coser pode ser mais cara do que uma Birkin”.

Com receitas de vendas totais que ultrapassaram os €5 mil milhões em 2016, Axel Dumas espera manter o crescimento do grupo para conseguir continuar a pagar aos artesãos e manter a herança da Hermès, que começou, há 180 anos, por fazer selas para cavalos.

Outra das tendências apontadas na conferência é a junção de mentes artísticas ao negócio da moda, o que faz aumentar a procura de diretores criativos que façam a ponte entre estes dois mundos. Foi o que o Grupo LVMH fez quando foi buscar Jonathan Anderson para diretor criativo da Loewe. O também fundador da J.W. Anderson falou sobre a importância dos artesãos no design que desenvolve, em particular na recente linha de objetos para o lar que criou para a Loewe, que inclui cerâmica, mobiliário e peças em madeira, entre outras.

Jonathan Anderson distingue-se por representar uma nova geração na indústria do luxo, que resgata e dá protagonismo a matérias-primas como o couro e ao trabalho artesanal. Talvez por isso, Anderson assume-se mais como um curador do que um designer de moda. “Tenho de ser capaz de fazer um trabalho em que as pessoas acreditem”, diz o diretor criativo da Loewe, referindo-se à verdade que é preciso colocar naquilo que se faz nesta indústria. Desenvolver marcas culturais, de produção artesanal, com design de luxo é o caminho. Um trabalho para o qual, por enquanto, não há robôs à medida.