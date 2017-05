Empresa investiu €167 milhões desde a privatização

Renovação e remodelação da frota absorveram parte do investimento. O objetivo é investir mais €210 milhões em 2017

Desde que a TAP foi privatizada, em novembro de 2015 — ainda com o Governo de Passos Coelho e num modelo em que o consórcio Atlantic Gateway comprara 61% do capital da companhia aérea —, o investimento realizado na empresa foi de €167 milhões. Foi esse o valor investido em 2016, enquanto decorria o processo de reversão do negócio fechado com o anterior Executivo (passando os privados a deter 50% do capital, menos as ações que foram agora adquiridas pelos trabalhadores, ou seja, 45%). E a previsão é que “continue a efetuar investimentos da ordem dos €210 milhões em 2017”, revela ao Expresso fonte oficial da transportadora aérea.

“A TAP tem dado seguimento à sua estratégia de renovação de frota, quer através da contratação da compra de 53 novas aeronaves, a serem entregues entre 2018 e 2025, quer através da substituição da totalidade da frota regional (no total de 17 aeronaves de médio curso, em 2016), quer ainda ao reforço da frota existente”, adianta a mesma fonte.

Leia mais na edição deste fim de semana