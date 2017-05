Banif 'mau' perde o rasto a documentos de obrigacionistas

O Banif, segundo o jornal Público, ainda não conseguiu encontrar parte dos documentos dos clientes que subscreveram obrigações subordinadas. Esta documentação é fundamental para que a CMVM avalie as queixas que tem recebido

Alguma da documentação relativa aos dossiers de investimento dos obrigacionistas subordinados do Banif está em parte incerta, revela o jornal Público este sábado. Uma situação que dificulta a avaliação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) relativamente ás queixas que têm dado entrada no regulador. Em causa está saber se houve irregularidades ou má venda destes produtos vendidos aos balcões do ex-Banif.

Recorde-se que o Banif foi, em dezembro de 2015, objecto de venda ao Santander Totta (negócio bancário não tóxico), e os restantes ativos num veículo - a Oitante - detido pelo Fundo de Resolução, ficando quer os acionistas e os obrigacionistas do Banif no banco mau, o chamado Banif 'mau'.

Segundo o Publico desde o colapso do Banif que já entraram na CMVM mais de mil reclamações.O problema é que em alguns casos, cerca de 50% das queixas, a documentação do banco não aparece o que dificulta a análise do regulador do mercado no sentido de apurar se houve má venda (misselling) por parte do banco.

Segundo o Público, fonte não oficial do Banco de Portugal referiu que se a documentação não está no Banif 'mau' , onde devia estar, ou está perdida, nas outras entidades envolvidas na resolução (Oitante e Santander) ou, na pior das hipóteses, pura e simplesmente desapareceu.

A CMVM apenas disse estar a tratar das várias reclamações que recebeu e o Banif 'mau' escusou-se a comentar alegando tratar-se de informação sigilosa.