Alemães vão arrendar apartamentos de 30m2 até €600 a estudantes em Portugal

A MPC Capital, uma das maiores empresas alemãs a atuar no mercado das residências universitárias e nos apartamentos de pequena dimensão, vai investir entre €50 milhões a €100 milhões em Portugal, a sua primeira experiência de internacionalização. E o primeiro ativo já está comprado, no centro de Lisboa, ainda que a intenção seja abrir também residências no Porto nesta primeira fase e, numa segunda, em Coimbra.

“O primeiro projeto da Staytoo para Lisboa já está em desenvolvimento. É um edifício que vai ser construído de raiz, com 200 apartamentos, numa zona privilegiada de Lisboa e que deverá estar concluído em 2019”, confirmou ao Expresso o CEO da MPC Capital, Rainer Nonnengasser, na semana em que fechou o primeiro negócio em Portugal.

Além deste terreno onde irá ser construída a primeira residência Staytoo, a empresa está também prestes a fechar a aquisição de um edifício para reabilitar, também na capital e mais dois na cidade do Porto, uma vez que a estratégia é avançar já para as duas cidades.

“Temos andado à procura de lotes de terreno (também em Carcavelos, junto ao futuro Campus da Nova) e imóveis para reabilitar dos anos 70 e 80, antigos edifícios de escritórios ou hotéis”, diz o responsável.

Mas sempre no centro das cidades. “Este conceito do micro-living aplica-se a estudantes e jovens profissionais que procuram algo novo, orientado para o design, que apreciem o ambiente de comunidade e partilha, mas que seja acessível e por um período limitado de tempo. Do ponto de vista de quem vem de fora e aqui vai ficar um ano ou pouco mais, é importante ficar no centro da cidade, onde tudo acontece.”

Os preços praticados nas residências Staytoo na Alemanha variam entre €400 e os €600, um intervalo próximo do que será praticado aqui em Portugal. Os apartamentos são mobilados e equipados e têm uma área média entre 25 m2 e 30 m2 e, no caso do primeiro projeto em Lisboa, está ainda previsto um jardim aberto ao público em geral (com anfiteatro para espetáculos), bem como um restaurante para o qual a MPC está já a receber ofertas de algumas marcas. Os edifícios terão ainda áreas comuns a partilhar, como a lavandaria ou a zona social, equipada com internet, TV e PlayStation.

O objetivo em Portugal é criar entre 1000 a 1500 camas, distribuídas idealmente por diversos edifícios com capacidade para 120 a 150 apartamentos em cada. “Mas não somos dogmáticos em relação a isso. Se encontrarmos boas oportunidades em edifícios mais pequenos ou maiores, iremos considerar.”

Numa área em franco desenvolvimento a nível mundial graças à atração crescente dos jovens para a mobilidade, Portugal surge para estes investidores como um autêntico oásis: “O mercado em Portugal não está maduro e isso é muito interessante para nós. Atualmente diria que temos entre dois a quatro concorrentes e mais dois ou três que estão também à procura de oportunidades em Portugal. Nada que se compare a mercados competitivos na área do micro-living com o Reino Unido, por exemplo”, apontou o responsável, adiantando que a empresa está também interessada em investir em Espanha.

Por cá, o número de estudantes estrangeiros no país atingiu cerca de 38 mil no ano letivo 2015/2016, equivalente a 11% da população estudantil em Portugal. 42% dos estudantes estrangeiros estão em Lisboa e 17% no Porto.

“Existe muita procura para o mercado português, as instituições académicas têm ótima reputação, o clima é perfeito e o custo de vida é muito acessível, pelo que não temos dúvidas que continuará a atrair cada vez mais universitários e jovens profissionais, não só da Europa mas de todo o mundo”, realçou o responsável da MPC, que em Portugal se aliou a um investidor, um familly office americano, “muito experiente no mercado das residências seniores e universitários”.