5% da TAP já são dos trabalhadores

Com base na máxima de que “o todo é maior do que a soma das partes”, a Plataforma Sindical da TAP, que reúne nove sindicatos da empresa, parece ter atingido o seu objetivo na oferta pública de venda (OPV) de 5% das ações representativas do capital social que foram reservadas aos trabalhadores e ex-trabalhadores na privatização do grupo. André Teives, porta-voz daquela plataforma, diz ao Expresso que os nove sindicatos que representa terão ficado com a maioria das ações.

Ainda não são conhecidos os resultados da OPV, mas sabe-se que os trabalhadores aderiram em massa e que a procura foi superior à oferta em cerca de 17,5 vezes (603 ordens de compra, num montante total de €778,5 mil). Mas quem ficou com quanto? André Teives explica as suas contas com base nos dados divulgados pelo Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) no dia em que terminou o prazo (10 de maio) para os trabalhadores aderirem à OPV. “A procura de ações (por parte dos pilotos) ultrapassou cinco vezes a oferta colocada à disposição dos trabalhadores da companhia aérea”, divulgou o sindicato em comunicado. “Se os pilotos pediram cinco vezes mais ações do que a oferta disponível e a procura foi superior à oferta em cerca de 17,5 vezes, isso significa que as restantes classes de trabalhadores do grupo TAP terão subscrito 12,5 vezes mais a oferta”, afirma. Ou seja, “pedimos menos ações, mas com mais trabalhadores”.

Leia mais na edição deste fim de semana