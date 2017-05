Ex-economista-chefe do FMI: “Portugal terá de viver com uma dívida de 130% do PIB”

Olivier Blanchard não espera que possa haver uma revisão das condições dos empréstimos europeus que representem um alívio da dívida. “Terão que viver com uma dívida de 130% do PIB”, disse em entrevista ao Expresso a publicar na íntegra na edição de amanhã. Blanchard está em Lisboa para uma conferência sobre os desafios macroeconómicos portugueses para a próxima década.



“Não vão receber o cheque do resto da Europa”, garante o ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI). O que não quer dizer, no entanto, que tenha que haver um reforço de austeridade. Pelo contrário, Blanchard até considera que não deve haver pressas na redução do défice e que pode inclusivamente ser utilizado algum estímulo orçamental se servir para investimento público ou para lidar com o crédito malparado da banca. Isto, claro, numa perspetiva estritamente macroeconómica e sem ter em conta as regras orçamentais europeias.



O economista francês também não espera uma nova fuga de investidores, como aconteceu em 2010 e 2011 antes do resgate. “Apenas aconteceria se o Governo fosse irresponsável e não me parece que seja o caso”, sublinha. E deixa um conselho sobre o desemprego: “Não aceitem a ideia que 10% é o valor com que tem que se viver”.