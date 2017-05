Juros da dívida pública a subir

Taxas a dois, cinco e dez anos voltaram a subir esta manhã depois dos mínimos de vários meses registados ontem

Os juros da dívida pública portuguesa estão a subir esta manhã no mercado secundário. No prazo a 10 anos, taxa estava em 3,194% às 10:15, contra 3,190% de ontem, quarta-feira, um mínimo dos últimos seis meses. Já as taxas a cinco e dois anos subiam de, respetivamente, 1,603% e 0,257% para 1,620% e 0,281%.

Hoje, os juros de Itália estavam a cair a dois anos e a subir a cinco e dez anos, enquanto os de Espanha estavam a subir em todos os prazos.

Já os juros da Irlanda estavam a descer a dois e cinco anos e inalterados a dez anos, enquanto os da Grécia subiam a cinco anos a dois e desciam a dez anos, únicos prazos disponíveis.