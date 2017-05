Vendas de bilhetes da TAAG em Lisboa só no aeroporto

Companhia aérea estatal angolana anuncia fecho das lojas físicas no centro de Lisboa e em Paris. As rotas para Portugal são as mais lucrativas, sendo apresentadas como premium

A TAAG, Linhas Aéreas de Angola, anunciou esta segunda-feira que a venda de bilhetes em Lisboa da companhia aérea vai passar a ser feita apenas na loja no aeroporto Humberto Delgado, e dá conta ainda do encerramento da representação própria em Paris. De acordo com uma nota da companhia estatal angolana, o edifício administrativo que tem no centro de Lisboa "deixará de oferecer serviços de reservas e emissão de bilhetes", alargando o funcionamento da loja no aeroporto para o mesmo efeito. Na mesma informação, a TAAG refere que encerrou o escritório em Paris, tendo nomeado para a capital francesa um agente geral de vendas, privado. Segundo a empresa, as rotas para Portugal são as mais lucrativas da TAAG, sendo apresentadas como premium, voando 11 vezes por semana para Lisboa e três vezes para o Porto. A companhia registou em 2016 um prejuízo líquido de cerca de 14 milhões de dólares (12,8 milhões de euros), contra os 175 milhões de dólares (160,1 milhões de euros) de 2015. A redução significativa dos prejuízos deve-se, segundo informação de dezembro último, à poupança de custos no valor de 70 milhões de dólares (64 milhões de euros), no âmbito do Plano de Negócios para poupar 100 milhões de dólares (91,5 milhões de euros) até 2019. "Durante o decorrer deste ano [2015], a TAAG focou a sua atenção em todos os detalhes de custos que estão sob seu controlo e com sucesso notável, onde as poupanças alcançadas falam por si mesmas", refere o comunicado. Os bons resultados alcançados são ainda justificados com o aumento de consciência pela companhia do dinheiro que gasta e na melhoria dos sistemas e processos para o controlo dos custos "de forma a evitar desperdícios". A falta de divisas no país resultou também no aumento das vendas em moeda nacional, registando-se um crescimento de 16%, de 55 mil milhões de kwanzas (305 milhões de euros) para 64 mil milhões de kwanzas (355 milhões de euros).