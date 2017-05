É um conceito, uma marca e vai nascer a partir de uma parceria entre o grupo Hoti Hotéis e a Fundação AIP. Chama-se “O Mais Português Hotel do Mundo” e prevê a abertura, dentro de dois anos, de duas unidades hoteleiras, uma em Lisboa e outra no Porto, resultando num investimento de cerca de 12 milhões de euros por hotel. Os dois hotéis “O Mais Português Hotel do Mundo” terão a classificação de quatro estrelas superior e contarão, no mínimo, com 100 quartos.

Para o grupo Hoti Hotéis, cadeia hoteleira com 100% de capitais portugueses e que se posiciona como a sexta maior com presença nacional, o objetivo é desenvolver “o melhor conceito” para “O Mais Português Hotel do Mundo”. “Já há algum tempo que pensávamos desenvolver um conceito que conseguisse transmitir ao resto do mundo a definição de Ser Português. Queríamos participar num projeto que demonstrasse este conceito através de momentos, sentimentos e vivências. Quando a Fundação AIP surgiu com a proposta para “O Mais Português Hotel do Mundo”, não hesitámos e estamos muito expectantes com o resultado final”, afirma Manuel Proença, presidente do grupo Hoti Hotéis.

O conceito será apresentado na Alimentaria & Horexpo Lisboa, que decorre nos dias 4, 5 e 6 de junho, na FIL, Parque das Nações. A Hoti Hotéis irá subsidiar o prémio do concurso, onde seis designers irão apresentar a sua visão de um hotel 100% made in Portugal.

A iniciativa teve início com um desafio lançado pela FIL a um grupo restrito de criativas (arquitetas e designers de Interiores com projetos na área da hotelaria e requalificação de alojamento) para a criação de uma área expositiva que sensibilizasse para a excelência dos produtos portugueses, a importância do processo criativo e a contratação de profissionais no tratamento dos interiores dos vários sectores turísticos existentes e emergentes no mercado português e internacional (hotéis, hostels, aldeamentos, turismo de habitação, turismo rural, entre outros).

No caso d’“O Mais Português Hotel do Mundo”, os projetos serão alvo de votação do público e promotores do projeto e o vencedor integrará esta parceria em conjunto com a Hoti Hotéis e a AIP. A equipa de designers que participarão no concurso são Alexandra Madeira, Carla Gago, Patrícia Catalão, Margarida Burgarim, Sónia Rodrigues e Inês Cesteiro, da dupla Às Duas Por Três e Desenvolvimento Conceptual, com coordenação de Joana Beirão.

Para Fátima Vila Maior, diretora de área de feiras da FIL, “'O Mais Português Hotel do Mundo' é um reflexo do novo posicionamento estratégico da Alimentaria & Horexpo Lisboa 2017, que terá como tema central a Inovação e um eixo direcionado para a Qualidade da Produção Nacional. Este projeto, que vai criar vários espaços de uma unidade hoteleira na feira, pretende realçar a inovação, o processo criativo e a excelência dos produtos portugueses, com resultados na qualidade da oferta turística nacional”.