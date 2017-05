Lagarde esteve com Tsipras e falaram sobre "alívio da dívida"

Chistine Lagarde encontrou-se hoje com Alexis Tsipras em Pequim, à margem da conferência sobre a nova Rota da Seda que decorre na China, para discutir o andamento do resgate grego. Num curto comunicado enviado às redações, o porta-voz do Fundo Monetário Internacional (FMI) revela que a diretora-geral da instituição e o Primeiro-ministro grego se encontraram na capital chinesa onde tiveram "a oportunidade para discutir os progressos feitos no programa económico da Grécia".

Refere ainda que "trocaram pontos de vista sobre os próximos passos a dar e sobre a importância de continuarem a ser implementadas as reformas acordadas bem como o apoio dos parceiros da Grécia".

Em relação a este último ponto, o comunicado do FMI sublinha que estão incluídas "medidas apropriadas de alívio da dívida". Uma das questões que tem oposto o Fundo às autoridades europeias que têm resistido a adotar novas medidas para reduzir o peso e os encargos com a dívida grega.

Recorde-se que a existência de medidas concretas de alívio da dívida grega foi uma condição exigida pelo FMI para que participe no terceiro resgate do país. Como, aliás, foi sublinhado recentemente por Lagarde numa conferência em Bruxelas.