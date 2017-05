“Desde o Vietname que não via tanto ativismo”

Nunca as desigualdades económico-sociais estiveram tão presentes nas campanhas eleitorais. Porquê?



É um processo que começou no final dos anos setenta nos EUA e se estendeu à Europa nas décadas seguintes. A desigualdade começou a alargar-se e a estrutura salarial a divergir. Desde a II Guerra Mundial e até então, o crescimento económico era paralelo ao do salário médio. Há muita controvérsia sobre as razões para isso ter acontecido, há quem sublinhe os aspetos da globalização e das mudanças tecnológicas, mas houve um terceiro fator — as empresas assumiram o controlo. As empresas focaram-se no valor acionista, excluindo o resto: abandonaram os trabalhadores e comunidades para garantirem mais ganhos, o que explica em muito a estagnação dos salários da maioria.

As desigualdades geram o populismo e nos EUA geraram também Trump. Que elementos em comum vê na Europa?

As pessoas celebram o facto de Marine Le Pen não ter ganho — o que é ótimo — mas ela conquistou um terço dos votos. Se não fizermos nada relativamente a estes fenómenos, racismo, nacionalismo, xenofobia, eles continuarão a crescer porque não são resolvidos os problemas estruturais da economia. A maioria das pessoas pensa que o sistema está contra elas e votarão por homens fortes ou numa nova era de autoritarismo. Sentem que neste sistema todos são corruptos.

