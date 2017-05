Startup portuguesas que queiram aprender no Silicon Valley, procuram-se!

Programa Startup Europe comes to Sillicon Valley quer levar tecnológicas portuguesas a participar em programa de aceleração nos Estados Unidos

Está aberto o concurso para a eleição das 15 startup europeias que pretendem participar no programa Startup Europe comes to Sillicon Valley (www.sec2sv.com).

A consultora Mindthebridge, que organiza a iniciativa, pretende na edição deste ano incluir pela primeira vez empresas portuguesas de elevado potencial de crescimento (scaleups).

As candidaturas podem ser submetidas até ao dia 31 de maio.

Para concorrer as startups têm que preencher alguns requesitos: devem ter nos últimos três anos pelo mesnso 10 colaboradores e crescimento anual de 20% em termos de receitas e de clientes. O programa vai decorrrer no Silicon Valley entre 18 e 22 de setembro