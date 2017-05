Science4You vendeu 16 milhões em brinquedos para 35 países

A startup portuguesa Science4you faturou 16.3 milhões de euros em 2016 na venda de brinquedos educativos para 35 países

A Science4you faturou 16.3 milhões de euros em 2016 na venda de brinquedos educativos para 35 países o que representa um crescimento de 44% face a 2015.

O crescimento ano passado resultou da expansão da startup portuguesa no mercado eurorpeu, com a presença em mais de 20.000 pontos de venda, de retalhistas de renome como a Hamleys, Harrods, Tesco e John Lewis, no Reino Unido, Toys r us e FNAC, em França, ou a Art&Hobby, na Irlanda.

Para 2017, o objetivo de vendas da empresa portuguesa de brinquedos é de 23 milhões de euros, com a perspetiva de que o mercado internacional represente mais de 50%.

Fundada há 10 anos por Miguel Pina Martins, a Science4you vai apostar nos próximos anos nos mercados internacionais, com destaque para Espanha, Reino Unido, Polónia e Finlândia.

O ano de 2016 fica marcado também a inauguração do knowledge center (centro de Conhecimento) da empresa junto à fábrica no MARL (Mercado Abastecedor na reegião de Lisboa), criado com o objetivo de otimizar o ciclo completo de desenvolvimento, produção e venda dos brinquedos da marca.