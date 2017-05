Exportações e importações aumentaram em março

As exportações e as importações aumentaram 23,9% e 14,6%, respetivamente, em março, segundo dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística

A exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +23,9% e +14,6%, em março, respetivamente, (+8,5% e +9,5% em fevereiro de 2017, pela mesma ordem).

Os dados, agora divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), revelam ainda que o défice da balança comercial de bens se situou em 821 milhões de euros - em março de 2017 -, o que representa uma diminuição de 241 milhões de euros face ao mês homólogo de 2016.

No conjunto do 1º trimestre de 2017, as exportações e as importações de bens aumentaram respetivamente 17,1% e 15,3% face ao período homólogo.