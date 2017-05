Acionistas do BCP votam entrada dos administradores escolhidos pela Fosun

A proposta dos nomes escolhidos pelo acionista chinês Fosun, LinJiang Xu e João Nuno Palma, para integrar o Conselho de Administração do BCP é o ponto em destaque na assembleia-geral de acionistas que decorre esta quarta-feira no Taguspark, em Oeiras.

LinJiang Xu está proposto para administrador não executivo, enquanto João Nuno Palma, antigo administrador financeiro da CGD, vai desempenhar funções executivas.

Na segunda-feira, na conferência de imprensa de divulgação das contas do primeiro trimestre, o presidente do BCP, Nuno Amado, anunciou que o Banco Central Europeu (BCE) já autorizou que os dois administradores nomeados pelo acionista chinês Fosun, João Nuno Palma e Lingjiang, integrem a equipa de gestão do banco, faltando luz verde dos acionistas do banco.

Na agenda da reunião magna anual do banco estão também as contas do banco e a proposta de aplicação de resultados, bem como para a eleição da mesa da Assembleia Geral para o triénio 2017/2019.