BCE já deu luz verde a novos administradores indicados pela Fosun

Administradores da Fosun já estão no BCP. Diversidade acionista “é bom. O mundo não é só de uma cor”, sublinhou Nuno Amado que já teve lugar verde do Banco Central Europeu (BCE) para a comissão executiva do BCP.

O ex-administrador da CGD já está em funções assim como o administrador não executivo nomeado pelo acionista chinês Fosun que detém cerca de 25% do banco liderado por Nuno Amado.

A entrada da Fosun no BCP fez com que o maior acionista qualificado do banco, a Sonangol, reduzisse para cerca de 15% a sua participação, informou o presidente do BCP esta segunda-feira na apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2017.