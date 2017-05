Maior projeto do Porto disputado por 5 investidores

Cinco investidores (três estrangeiros e dois nacionais) estão a disputar aquele que é considerado atualmente o maior projeto imobiliário da Baixa do Porto, o Quarteirão Bonjardim, junto ao mercado do Bolhão e da Avenida dos Aliados — um extenso lote de terreno com 28.500 m2 de áreas residenciais, comércio e hotelaria (e ainda um parque de estacionamento subterrâneo com 560 lugares). Só casas serão cerca de uma centena.

O prazo para a entrega das candidaturas terminou na semana passada, e prevê-se agora um “período de alguns meses” para a escolha do candidato final, segundo apurou o Expresso junto de fontes do mercado.

Desenvolvido por dois fundos imobiliários geridos pela Interfundos — AF Portfólio Imobiliário e Imopromoção —, do Millennium BCP, este projeto, batizado entretanto de Bonjardim City Block, resultou de uma parceria público-privada entre a Porto Vivo — Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) e a sociedade gestora do Millennium.

