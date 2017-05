Hotelaria renasce na Madeira

O sector hoteleiro na Madeira está a ter um dos melhores arranques de ano dos últimos tempos. Dados do registo comercial da Madeira, referentes aos primeiros três meses deste ano, mostram que, até ao final de Março, foram inscritas 264 novas empresas. Destas, cinco têm como objeto social a exploração de hotéis.

E o ânimo persiste. Esta quarta-feira, o Pestana Hotel Group abriu a sua mais recente unidade na Madeira, o Pestana Royal, Premium All Inclusive. O grupo hoteleiro conta agora com 13 unidades neste arquipélago. Situado no topo da falésia, sobre Praia Formosa, o hotel tem um elevador exclusivo que permite o acesso direto à praia. O antigo Regency Palace, que estava fechado há dois anos, é agora um hotel de 5 estrelas com um serviço tudo incluído.

A abertura em pre-opening, com 150 da capacidade total de 324 quartos, este novo hotel prevê a criação de cerca de 100 postos de trabalho. A cerca de cinco minutos do centro do Funchal e a 20 minutos do aeroporto da Madeira, a unidade dispõe de quatro restaurantes, esplanadas e dois bares, duas piscinas exteriores, piscina interior, solário ao ar livre, jacuzzi ao ar livre, spa & health club, campo de ténis e campo de mini golfe. Inclui também um kids club, piscina para crianças e um parque infantil.

O Pestana Hotel Group assim a ter 10 hotéis no Funchal: Pestana Carlton Madeira, Pestana Casino Park, Pestana Grand, Pestana Royal (tudo incluído), Pestana CR7 Funchal, Pestana Ocean Bay (tudo incluído), Pestana Village, Pestana Promenade, Pestana Miramar e Pestana Palms.

Recorde-se que, no ano passado, o grupo liderado por Dionísio Pestana, criou uma parceria com o futebolista Cristiano Ronaldo, abrindo o primeiro de quatro hotéis de um novo segmento do grupo Pestana, que aponta para um target diferente: os millennials. Prática, moderna e tecnológica, esta geração foi a escolhida para a nova filosofia da cadeia hoteleira, criada à semelhança do lifestyle de Cristiano Ronaldo.

Com 49 quartos, o Pestana CR7 Funchal resultou de um investimento de 4 milhões de euros, com as previsões a apontarem para uma taxa de ocupação de 80% da unidade.

Também esta semana, foi inaugurado o Santa Cruz Village Hotel. É o primeiro investimento no sector hoteleiro de um grupo de emigrantes na Venezuela e resulta da requalificação do antigo hotel Santa Catarina. Com a renovação, a unidade passou a ser deter quatro estrelas e 40 quartos (80 camas), e passará a garantir 25 postos de trabalho.

Já em abril, também em Santa Cruz, abriu o Santa Cruz Boutique Hotel, que ocupa o Edifício do Tristão, erguido há cerca de 40 anos na região frente-mar de Santa Cruz, junto ao Mercado Municipal. A unidade é composta por 24 quartos com vista mar.

No início deste ano, o grupo Enotel anunciou um investimento de 175 milhões de euros na Madeira, através da construção de dois hotéis na Estrada Monumental, em cinco fases, de 3 em 3 anos, até 2035. O plano inclui a requalificação de unidades Enotel já existentes, bem como novas construções.

As obras de requalificação nos 4 estrelas Golf, Baía e Quinta do Sol preveem um investimento de 3,5 milhões de euros e vão decorrer entre 2018 e 2019. Segue-se depois o Enotel Lido, com um investimento previsto de cerca de 7 milhões de euros.

O quinto Enotel na Madeira terá 320 quartos e as obras deverão arrancar entre 2018 e 2019, sendo o primeiro de dois hotéis que o grupo prevê construir nos próximos 15 anos, atingindo u total de 1.274 quartos.

Este ano, foi também anunciado que a ilha da Madeira vai ter um novo hotel no próximo ano, o Savoy Palace. A unidade do grupo Savoy Hotels & Resorts terá um investimento de 50 milhões de euros e tem o soft opening previsto para o inverno. Contará com mais cerca de 450 quartos (900 camas).