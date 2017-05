TAP: Governo quer fechar de vez acordo em junho

Negociação com a banca já está concluída. Transmissão das ações aos trabalhadores ocorre a 16 de maio, e o rateio promete ser renhido. “Está tudo pronto” para que o negócio se finalize no próximo mês

As coisas acontecem quando têm de acontecer. É o que diz a expressão popular. Mas no caso da privatização da TAP, nem sempre aconteceram quando era “suposto” — quando estava tudo encaminhado para o seu desfecho —, e mesmo agora, passado mais de um ano (fevereiro de 2016) de o Governo ter chegado a acordo com o consórcio Atlantic Gateway para a reversão do compromisso celebrado com o Executivo anterior, o negócio ainda não está fechado.

Mas será desta. “Está tudo pronto” para que o acordo que fará aumentar a participação do Estado dos atuais 39% para 50% do capital da empresa seja assinado em junho, garante ao Expresso fonte oficial do gabinete do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.

