Onda verde na Zona Euro. Maré vermelha em Moscovo, Xangai e São Paulo

Bolsas europeias lideraram subidas mundiais da semana com ganhos de 1,8%. Exuberância em Wall Street em máximo de 15 anos. PSI 20 em Lisboa entre os melhores da semana, com subida de mais de 4%

Oito bolsas da zona euro fecharam com ganhos semanais acima de 3%. Em Lisboa, o PSI 20 avançou 4,4% nesta primeira semana de maio e em Atenas, que liderou, o índice geral subiu 5,9% no mesmo período.

O índice Euroxtoxx 50, das cinquenta principais cotadas da zona euro, registou um ganho semanal de 2,7%. O índice MSCI para o conjunto das bolsas europeias liderou as subidas mundiais na semana, com um ganho de 1,8%, face a um avanço de 0,4% para o índice mundial.

Em Wall Street, o índice S&P 500 renovou novo máximo histórico, fechando na sexta-feira próximo dos 2400 pontos. No conjunto dos índices bolsistas de Nova Iorque, a valorização semanal foi de 0,15%, segundo o índice MSCI para os Estados Unidos. O índice MSCI para a Ásia Pacífico registou um ganho semanal de 0,14% e o índice bolsista para o conjunto dos mercados emergentes avançou 0,22%.

Contudo, nos mercados emergentes, entre os BRIC, apenas a Índia registou um ganho semanal dos seus índices bolsistas de Mumbai com uma subida de 0,7%. Uma maré vermelha marcou os índices MSCI para Moscovo, com perdas de 3,2%, China (bolsas de Xangai e Shenzhen) com um recuo de 0,6%, e São Paulo com uma descida de 0,19%.

Exuberância em máximo de quinze anos

A exuberância bolsista em Wall Street atingiu no fecho da primeira semana de maio um multiplicador de 29,48, segundo os dados para o rácio CAPE do Nobel Robert Shiller. É o multiplicador mais elevado desde março de 2002. A média histórica, desde 1881, é de 16,8.

O CAPE - Cyclically Adjusted Price Earnings Ratio, em inglês - é uma medida de valorização da empresa cotada que avalia a relação entre a cotação e os resultados médios por ação dos últimos 10 anos (ajustados pela inflação), indicando se a empresa está “cara” (multiplicador elevado) ou “barata” (multiplicador baixo). O rácio toma por base o índice bolsista S&P 500.

O multiplicador atual está acima do máximo registado durante a última bolha financeira do subprime em maio de 2007 (quando o rácio subiu para 27,55), mas abaixo do pico de 32,56 em setembro de 1929 antes da derrocada financeira em final de outubro em Wall Street.

O máximo histórico deste multiplicador foi registado em dezembro de 1999, no auge da bolha das dot.com, quando chegou a 44,20.

Depois da derrocada financeira de 2008, o rácio atingiu um mínimo de 13,32 em março de 2009.