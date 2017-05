Autocaravanas e hotéis a 2500 euros: ainda se arranja sítio para dormir em Fátima?

Temos boas e más notícias. Comecemos pelas más primeiro, para dar às restantes melhor sabor: vai ser difícil para quem quiser assistir à bênção das velas feita pelo Papa Francisco em Fátima, no dia 12 de maio, voltar no próprio dia para casa, ou encontrar um sítio onde dormir por um preço razoável. E agora as boas: nem tudo está perdido, porque as ofertas multiplicam-se e todos os dias há novos apartamentos, quartos ou até autocaravanas para alugar.

Se deseja acompanhar a visita papal a Fátima por ocasião do Centenário das Aparições mas não planeou a viagem com antecedência, é provável que não saiba que vai ter dificuldades em voltar para casa logo no dia 12, o dia em que o Papa Francisco chega a Fátima. Tudo porque, apesar de haver reforços nos horários dos autocarros e comboios para os dois dias de visita (12 e 13), estes partem relativamente cedo (o último comboio Intercidades da CP que parte da estação próxima de Caxarias, em direção a Lisboa, parte às 21h41; e para o Porto, às 23h21. Os autocarros também serão uma opção difícil, uma vez que o último que parte do Terminal Rodoviário de Fátima para Lisboa sai às 20h30, e para o Porto às 21h30).

Devido aos constrangimentos horários, pode ser conveniente ficar a dormir em Fátima – mas não muito longe da área do Santuário, uma vez que a circulação rodoviária estará restringida desde as 9h do dia 12 até às 18h do dia 13, impedindo que viaturas não credenciadas circulem na Cova da Iria.

Mesmo que pareça uma missão impossível encontrar lugar onde dormir tão em cima da hora, saiba que ainda há algumas ofertas – nem todas amigas da carteira. Se preferir ficar num hotel, são raras as opções que ficam próximas do que seria um preço numa noite normal, durante o resto do ano. Aliás, a maior parte das opções próximas, muitas deles situadas nas ruas que rodeiam a área do Santuário, como a Rua João Paulo II ou a Rua Cónego Formigão, já se encontram esgotadas.

Ainda há várias opções para quem deseja passar a noite de dia 12 em Fátima e ficar para o segundo dia de visita do Papa a uma distância simpática do Santuário. Uma das que ficam mais em conta, segundo uma pesquisa no site Booking para um adulto e para uma noite, é o Hotel Santa Isabel, a 300 metros da Capela das Aparições, onde um quarto duplo (o mais barato) fica a 750 euros – já uma suite fica por mil euros; no Micasa Inn Fátima também é possível pagar 500 euros por quarto com duas camas individuais.

Mas os preços disparam: no Hotel Três Pastorinhos, na Rua João Paulo II, a 50 metros do Santuário, o quarto duplo fica por 1250 euros; no Hotel Anjo de Portugal, situado a 200 metros do Santuário, o mesmo quarto custa 2500 euros; e no Lux Fátima Park, na Avenida Dom José Alves Correia da Silva, a cinco minutos do Santuário, a única opção que resta é uma suite para quatro adultos, por 2 mil euros com pequeno-almoço incluído.

“78% das opções estão reservadas para estas datas”

Os hotéis, que vão embaratecendo à medida que nos afastamos do centro de Fátima – ainda há quartos disponíveis na Batalha, em Ourém ou em Tomar - não são a única maneira de ficar a dormir em Fátima durante a visita papal: se preferir reservar apartamentos ou albergues, o mesmo site, que avisa que “78% da opções estão reservadas para estas datas”, apresenta algumas alternativas. No Parque dos Pastores LA, a 900 metros da Capela das Aparições, a única opção é um apartamento estúdio por 650 euros para duas pessoas; também pode escolher o Albergue Pereira Guesthouse, na Avenida Dom José Alves Correia da Silva, em que se paga 535 euros por cama num dormitório misto com seis camas. Mesmo que se afaste da área do Santuário, por exemplo na Casa de Hóspedes Fátima 1917-2017, no Castanhal e a 1,8 quilómetros, o preço por quarto duplo não varia muito, ficando a 575 euros com pequeno-almoço incluído.

Nos sites de aluguer de casas e quartos as ofertas multiplicam-se: tanto na Airbnb como no OLX, nos últimos dias surgem constantemente apartamentos e quartos novos, cada um a prometer uma distância mais curta do Santuário do que o anterior. O primeiro anúncio que aparece na Airbnb é o de um quarto ou apartamento inteiro a 17 quilómetros de Fátima, por 1100 euros na noite de 12 para 13 de maio. Já uma autocaravana completamente equipada a um minuto a pé, no “estacionamento em frente” ao Santuário, custa 899 euros, com duas camas de casal – e não é a opção mais cara: ainda há uns dias se viam anúncios de autocaravanas para alugar por valores que ultrapassavam os dois mil euros.

Tendas e quartos de última hora

Alexandre Pereira, um dos anunciantes que estão a fazer um esforço de última hora para alugar quartos no OLX – colocou o anúncio nesta quinta-feira, já depois da meia-noite – explica ao Expresso que ao princípio, quando a ideia lhe ocorreu, não pensou alugar o espaço de três quartos. “No entanto, perguntei-me a mim próprio: E porque não?”. Não lhe ocorrendo uma razão para não se juntar às dezenas de ofertas, pesquisou “preços que já estavam estabelecidos na internet” e fixou um preço. Mas a verdade é que neste portal há de tudo um pouco: de quartos, ou “oportunidades”, a 800 metros do recinto do Santuário a partir de 150 euros, a quartos em Ourém com pensão completa por 1290 euros.

Se nenhuma destas opções o seduzir mas estiver mesmo convencido a passar a noite de enchente em Fátima, pode optar pelo Acampamento do Centenário, montado a 15 minutos a pé (ou 1,5 quilómetros) do Santuário, no recinto do clube centro desportivo de Fátima, onde uma tenda para cinco adultos custa 375 euros e uma tenda com oito camas individuais chega aos 600 euros.

Faça o que fizer, não se esqueça de pesquisar com cuidado e atenção: as ofertas multiplicam-se e há sempre espaços novos a aparecer nas várias plataformas, por vezes com preços bastante mais baratos do que a média de várias centenas de euros.