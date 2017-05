Reembolsos de IRS estão a acelerar e já somam €495 milhões

O Ministério das Finanças fez contas ao IRS e anunciou que até 2 de maio foram reembolsados 495 milhões de euros, correspondentes a 591.489 declarações dos contribuintes. Os números refletem "um aceleramento do processamento das declarações e, nos casos aplicáveis, da transferência do reembolso aos contribuintes", afirma em comunicado o ministério de Mário Centeno, numa referência ao IRS automático.

"O número de contribuintes já reembolsados é cerca de 15 vezes superior ao dia homólogo do ano passado, quando tinham sido reembolsados 38.568 contribuintes", sublinha a nota do ministério.

No total, até ao início do mês, foram processadas mais de um milhão de declarações, num trabalho que resultou, também, em 72 mil notas de liquidação e 337 mil declarações sem reembolso ou pagamento.

As declarações entregues no período em análise somam três milhões, um valor ligeiramente abaixo de anos anteriores, o que poderá ser explicado pelo prazo único para a entrega de declarações (1 de abril a 31 de maio), ao contrário do ano passado.

Quanto às declarações já entregues, 20% (599.485) correspondem a confirmações de IRS automático.