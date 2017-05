Leixões à espera de bater recordes em maio

O mês de maio promete dar mais um recorde absoluto à atividade de cruzeiros do Porto de Leixões. Nas contas da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), serão 24 navios, três deles em escala inaugural, e 20 mil passageiros, números que fazem deste mês o melhor de sempre na atividade do porto.

Para 2017, o Porto de Leixões já tem confirmadas 104 escalas de navios cruzeiros, mais 25% do que no ano passado. Nos passageiros, o crescimento é de 46%, para os 105 mil.

Com vários prémios internacionais de arquitetura no currículo, o terminal de Leixões recebeu no passado dia 2 de maio três navios em simultâneo: o Aurora da P&O Cruises, que chegou com duas mil pessoas a bordo, o Saga Shappire da Saga Shipping e o LE Boreal da Compagnie du Ponant, que desembarcou 100 passageiros e embarcou 300.

Também no Porto de Leixões, mas no segmento de mercadorias, o movimento nos primeiros três meses do ano foi de 4,6 milhões de toneladas mais 7% que em período homólogo de 2016.