Bolsa de Lisboa cai, em contraciclo com as praças europeias

Depois do recorde de quarta-feira, a Corticeira Amorim perde 1,05%

A Bolsa de Lisboa abriu esta manhã em baixa, com o índice PSI20 a perder 0,07%, nos 5141,48 pontos, num desempenho que contraria a tendência de alta das principais praças europeias depois do debate entre os candidatos às presidências em França Emmanuel Macron e Marine Le Pen, que os comentadores dizem ter sido favorável ao responsável de centro-direita, apontado como favorito à vitórias na segunda volta das eleições, no próximo fim de semana.

Com apenas seis cotadas em alta, o principal indicador da praça lisboeta segue pressionado por títulos como a Navigator, a perder 0,78% depois de apresentar ontem uma quebra de 20,5% nos lucros, ou EDP, que também apresentou resultados ontem com uma perda de 18% nos lucros do primeiro trimestre e segue a cair 0,9%. A Corticeira Amorim que bateu ontem o seu máximo histórico cai 0,39%.

Entre os destaques positivos da sessão estão a Pharol e a Galp, a ganhar 1,64%.e 1,04%, respetivament