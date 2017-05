Crédito concedido às famílias caiu 1,2% em março

Dados do Banco de Portugal revelam que em março o crédito concedido pelos bancos às famílias recuaram 1,2% ao nível do registado em fevereiro, mantendo o rácio do crédito malparado nos 4,7%, tendo o crédito vencido recuado ligeiramente 0,1%

O total de empréstimos concedidos pelos bancos às famílias caiu 1,2% em março para 124,09 mil milhões de euros, de acordo com dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP). Segundo o BdP, a taxa dos empréstimos concedidos às famílias manteve-se inalterada face a fevereiro, recuando 1,2%, um comportamento verificado nos segmentos da habitação e do consumo e outros fins, que também mantiveram a taxa em -2,4% e 4,3%, respetivamente. O rácio de crédito malparado dos empréstimos às famílias situou-se em 4,7%, valor igual ao do mês anterior, diz o regulador, acrescentando que a percentagem de devedores do setor das famílias com crédito vencido caiu 0,1 pontos percentuais face a fevereiro, fixando-se em 13,2%. Já no que diz respeito aos empréstimos concedidos pelo setor financeiro residente às sociedades não financeiras, a taxa de variação anual foi -2,7%, num valor de 76,381 mil milhões de euros, o que representa uma queda de 0,1 pontos percentuais face ao mês anterior. Os empréstimos às empresas privadas exportadoras apresentaram uma taxa de 0,2%, correspondente a uma subida de 0,1 pontos percentuais face a fevereiro. O rácio de crédito malparado das sociedades não financeiras situou-se em 15,5%, uma redução de 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior. A percentagem de devedores com crédito vencido recuou 0,7 pontos percentuais, situando-se em 26,9%.