Consumo de eletricidade caiu 6,6% em abril

O consumdo de energia elétrica caiu 6,6% em abril, quando comparado com o mesmo mês de 2016.

A REN - Redes Energéticas de Portugal, responsável pelo apuramento daqueles dados, justifica a quebra registada sobretudo devido ao efeito da Páscoa - que no ano passado tinha sido em março -, mas também porque "a temperatura que esteve muito acima dos valores normais para este mês".

Para o período de janeiro a abril deste ano, a produção de eletricidade com base em fontes renováveis abasteceu 50% do consumo. Na frente ficaram as eólicas, com 26% da produção, as barragens, com 17%, a biomassa (5%) e fotovoltaica (1,3%).

Os restantes 50% do consumo, foram gerados pelas centrais a carvão, com 23% e pelas centrais a gás natural, com 27%.

O saldo exportador registado equivale a 8% do consumo nacional