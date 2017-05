Cin faz nova aquisição em Espanha

A empresa da família Serrenho comprou uma unidade de tintas em pó em Madrid que faturou, em 2016, 8,3 milhões de euros.

A Cin, da família Serrenho, reforçou a liderança ibérica no negócio das tintas ao ter adquirido os ativos da espanhola Govesan, fabricante de tintas em pó com sede em Madrid. A operação deu origem à sociedade CIN Govesan.

Fundada em 1965, a Govesan dispõe uma capacidade produtiva anual de 15 mil toneladas, o que lhe permitiu, em 2016, realizar uma receita de 8,3 milhões de euros. A base fabril exporta dois terços da sua produção de tintas em pó.

O comunicado da Cin sobre a operação refere que "esta aquisição tem como objetivo a integração dos conhecimentos e capacidades produtivas" da Govesan. A Cin reforça "as soluções disponíveis para os diferentes mercados" e beneficia "das sinergias técnicas e produtivas" com a unidade de tintas em pó em Portugal. O grupo manterá a marca Govesan.

A entrada da Cin no mercado espanhol verificou-se em 1988, com uma delegação comercial em Pontevedra. Em 1994, realiza a aquisição da Valentine, com sede em Barcelona, iniciando uma cruzada aquisitiva de várias empresas nos últimos 20 anos que lhe concedeu a liderança ibérica e uma dimensão europeia. A Cin fatura 200 milhões de euros, conta com 10 bases fabris e 14 centros logísticos. Opera nos três principais segmentos do mercado - Construção Civil, Indústria e Anticorrosão. As suas tintas vendem-se em 40 mercados de quatro continentes.