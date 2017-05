Lucro da Galp no primeiro trimestre baixou 13%

A Galp Energia obteve no primeiro trimestre deste ano um resultado líquido positivo de 99 milhões de euros, menos 13% do que em igual período do ano passado, informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A petrolífera até teve um crescimento significativo nos ganhos operacionais, com o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) a crescer 43%, para 419 milhões de euros. No entanto, o crescimento dos encargos com depreciações e amortizações e a subida acentuada nos impostos (incluindo os pagos na produção de petróleo no Brasil e em Angola) acabaram por penalizar o resultado líquido da Galp.

Os maiores contributos para os ganhos do grupo vieram dos negócios de produção de petróleo e de refinação e distribuição, com a área de gás e eletricidade a dar um contributo mais residual.

A empresa contabilizou no primeiro trimestre um investimento de 227 milhões de euros, menos 34% do que no mesmo período de 2016. Já a dívida líquida baixou 23%, para 1895 milhões de euros. Descontando o valor do empréstimo que a Galp concedeu à Sinopec (sua parceira no Brasil), a dívida líquida ajustada da Galp é de 1333 milhões está 28% abaixo do que se verificava há um ano.

No primeiro trimestre a Galp vendeu uma média diária de 86,2 mil barris de petróleo (dos quais 6,9 mil em Angola e 79,3 mil barris diários no Brasil), tendo o seu preço médio de venda ficado em 45,4 dólares por barril, acima dos 42,1 dólares do quarto trimestre de 2016 e dos 26,2 dólares por barril faturados no primeiro trimestre do ano passado.