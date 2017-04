O outro amigo de António Costa

É advogado e faz parte da rede de pessoas em quem o primeiro-ministro, António Costa, confia e com quem se aconselha. “Somos amigos. Dou-me bem com ele e gosto muito dele”, assume Pedro Siza Vieira, de 52 anos, casado com Cristina Siza Vieira, presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

A par do seu papel de sócio da firma Linklaters, o advogado tem assumido cargos públicos, nomeado pelo atual Governo. É membro da Estrutura de Missão para a Capitalização das Empresas, faz parte do grupo de trabalho da reforma da supervisão financeira e integra um grupo para encontrar soluções para o crédito malparado na banca.

Contactado pelo Expresso, o gabinete do primeiro-ministro explica que Pedro Siza Vieira foi nomeado para a Estrutura de Missão sob proposta conjunta dos ministros das Finanças, do Planeamento e das Infraestruturas e da Economia e que a nota curricular do advogado, anexada à resolução do Conselho de Ministros, publicada em “Diário da República”, “evidencia uma atividade académica e um percurso profissional de reconhecido mérito na área jurídica, que justificam a proposta conjunta dos referidos ministros e a sua nomeação”.

